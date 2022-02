Une esthéticienne de 28 ans coincée avec un joint de yamba

Arrêtée avec un joint de yamba, Coumba Lam a été condamnée à 5 jours de prison ferme. Divorcée et âgée de 28 ans, elle a atterri hier jeudi devant le juge des Flagrants délits de Dakar pour des faits « de détention d'un joint de yamba en vue de la consommation ».



Face aux enquêteurs Coumba Lam a révélé qu'elle fumait du yamba pour « calmer ses troubles mentaux ». Ce qu'elle a nié lors de sa comparution hier mercredi, devant la barre du tribunal des Flagrants délits de Dakar où elle a été jugée pour « détention de chanvre indien en vue de l'usage ».



La prévenue, après avoir contesté les faits, a révélé devant le prétoire que le jour de son arrestation, elle était partie rendre visite à son frère et qu'elle est restée là-bas jusqu'à tard dans la soirée. À l’en croire, c'est aux environs de 23 heures alors qu'elle est rentrée chez elle en compagnie de son frère que les policiers, les ont arrêtés. Selon elle, "c’est à ce moment que son frère lui ont automatiquement remis le chanvre indien qu'il détenait sous le prétexte que les policiers homme ne fouillent pas une femme.



Toutefois, le juge lui a rappelé les déclarations qu'elle avait tenues lors de son audition à la police dans laquelle Coumba Lam avait déclaré qu’elle fumait du yamba. « Le chanvre indien que je détenais était destiné à ma consommation personnelle. Je l'ai acheté à Grand-Yoff. J'ai commencé à fumer du yamba depuis 7 ans. C'était un moyen pour moi de calmer ma maladie parce que je souffre de temps en temps de troubles mentaux », avait-elle soutenu.



Finalement, le tribunal l'a reconnue coupable et l'a condamnée à 5 jours ferme de prison.