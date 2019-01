Une footballeuse ouvre la première académie de football féminin au Cameroun

Gaëlle Enganamouit, star de l'équipe féminine camerounaise, a fondé la "Rails Football Academy", la première école de football féminin du pays.



L'ouverture officielle de la nouvelle académie a eu lieu vendredi. Pour ses débuts, elle va recruter 18 joueuses qui seront réparties dans trois catégories : des moins de huit ans, des moins de 13 ans et des moins de 17 ans.



"Je donnerai tout pour former mes jeunes sœurs et les aider à grandir. (…) Avec ce que j'ai aujourd'hui, j'ai décidé d'aider les autres", a dit à la BBC Gaëlle Enganamouit, lauréate du prix de la meilleure footballeuse 2015, décerné par la Confédération africaine de football.



Enganamouit est la première footballeuse africaine à signer un triplé en Coupe du monde, en 2015.

"Nous commençons par Yaoundé, mais nous appelons les joueuses des autres régions à être patientes, car l'académie va s'ouvrir à elles", a promis Enganamouit.



Pour cette initiative, cette footballeuse qui joue maintenant pour Avaldsnes IL, un club norvégien, dit compter sur le soutien de la Fédération camerounaise de football.



Selon elle, les premières pensionnaires vont venir à l'académie seulement pour les entraînements, mais à l'avenir, elles vont bénéficier d'un régime d'internat, qui va prendre en charge leur scolarité.