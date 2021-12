Une frange du MFDC interpelle les Casamançais sur de nouvelles orientations à donner à la lutte pour l’indépendance

Daniel Diatta et ses amis attendaient des Casamançais qu’ils leur disent quelle orientation ils doivent donner à leur lutte. A l’en croire, cela a toujours été l’instruction que leur ont donné, de leur vivant, l’abbé Diamacoune Senghor et Sidy Badji, les deux principaux responsables du Mfdc.



Mieux, il révèle que ces derniers leur avaient, de tout temps, demandé de prôner le dialogue autour d’une table de négociations pour trouver une solution à

ce conflit. « Ce qui nous a été instruit par l’abbé Diamacoune et Sidy Badji, c’est d’aller à la table de négociations. C’était leur dernier mot. Ils voulaient que nous montrions une volonté d’aller à la table de

négociations. Donc, il fallait interroger les Casamançais surtout la nouvelle génération afin qu’ils disent ce qu’ils y pensent », explique le chargé des relations avec la

société civile de l’abbé Diamacoune.



Interpellé sur les profondes divisions qui minent le Mfdc, empêchant ainsi ses responsables de parler d’une seule voix, Daniel Diatta balaye cette thèse d’un revers de main, soutenant mordicus que le Mfdc n’est pas divisé. A preuve, dit-il, aucun responsable actuel du mouvement ne s’est jamais donné un quelconque titre

depuis la disparition de ses deux principaux chefs. À son avis, le Mfdc est toujours le même que celui que l’abbé Diamacoune avait laissé.



« On peut déposer les armes, mais moi je pense que le faire est un danger. Et quand je le dis, si un militaire comme moi l’entend, il va comprendre pourquoi c’est

dangereux. En réalité, déposer les armes sans avoir fait avancer le processus de paix, c’est créer un nouveau conflit. Et quand ça va venir, ce sera plus compliqué.

Vous avez entendu récemment dire que l’armée du Sénégal s’est dotée d’un nouvel matériel et les combattants du Mfdc ont ces informations. C’est l’une des raisons qui ont fait que nous nous sommes

levés », a répondu Daniel Diatta à la question de savoir si la volonté des Casamançais était que les combattants du mouvement indépendantiste déposent les armes pour faire revenir la paix dans

la région.



Dans leur déclaration finale, les amis de Daniel Diatta ont insisté sur trois principaux points : la détention des personnes interpelées dans le cadre de la tuerie de

Bofa, l’exploitation du zircon de Niafrang et les litiges fonciers qui prévalent dans la zone de Kantène. Dans ce quartier situé à la périphérie sud de la ville de Ziguinchor, des milliers de familles crient au scandale

pour accuser les autorités municipales de Niaguis et des complices d’avoir fait main basse sur leurs terres.



Pour le premier point, ils demandent, par la voix de Hamidou Djiba, porte-parole adjoint, au gouvernement de libérer ces détenus qui seraient incarcérés injustement. Car, disent-ils, récemment des observateurs avérés ont indiqué clairement que ce dossier est vide.



Concernant l’exploitation du zircon de Niafrang, ils se disent opposés à toute exploitation dudit minerai, soulignant qu’un communiqué avait déjà été rédigé par les combattants du Mfdc pour dire que cela

serait une déclaration de guerre. Mais malgré cela, on s’entête à vouloir exploiter ce zircon, fustige-t-il.



Pour ce qui est de la question explosive liée aux litiges fonciers de Kantène, Daniel Diatta et compagnie estiment que ce qui s’y passe n’est pas une manière de promouvoir la paix qui doit être un comportement. Au

contraire, les gens à l’origine de ces conflits fonciers seraient plutôt dans la logique de créer des frustrations qui menacent aujourd’hui la paix en Casamance.



Le responsable du Mfdc révèle, enfin, que cette rencontre était également l’occasion de préparer le festival Sindola qui aura lieu du 19 au 22 janvier. Un évènement initié par le défunt Abdou Élenkine Diatta pour célébrer l’anniversaire de l’abbé Diamacoune Diatta et, en même temps, faire la promotion de la culture casamançaise.



Jean Diatta, Correspondant Le Témoin en Casamance