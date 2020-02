Une nouvelle demande de liberté provisoire déposée pour faire sortir Guy Marius Sagna de la prison

Guy Marius Sagna va-t-il enfin sortir de la prison ? Selon, les sources à nos confrères de Libération, sa défense a une nouvelle fois déposée une demande de liberté provisoire, après le rejet de trois demandes, par le Doyen des Juges.



C’est Me Amadou Sall qui a porté cette requête auprès du Doyen des juges qui a transmis au parquet, le même jour.

Fin novembre, Guy Marius Sagna, un universitaire et cinq autres jeunes, dont des étudiants, ont pris part à une manifestation non autorisée devant la Palais, pour dénoncer la hausse du prix de l’électricité qu’ils jugent injustifiée. Ils ont été interpellés, puis emprisonnés.



Les autres manifestants ont été libérés, après des semaines en prison. Mais Guy Marius Sagna, est le seul à rester en détention depuis près de trois mois. Des organisations de défense de droits de l’Homme ont dénoncé son maintien en prison et ont exigé sa libération. Ses avocats ont déposé trois demandes de liberté provisoire qui ont toutes été rejetées par le Doyen des juges.



A rappeler qu'au Sénégal, le droit de marche est clairement consacré par la Constitution.