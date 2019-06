Une pétition lancée contre Aliou Sall pour le pousser à la démission

Le "Think-Tank" africain Legs Africa a lancé une pétition contre Aliou Sall accusé d'avoir reçu ¼ million de dollars comme pot-de-vin, dans l'affaire Petro Tim. Dix mille signatures ont été enregistrées en 10 heures, selon le journal Les Echos.



« Cette pétition est initiée pour demander à l’office national de lutte contre la fraude et la corruption d’instruire ce cas de corruption impliquant Monsieur Aliou Sall et l’Etat du Sénégal, la saisine du dossier par le Procureur de la République et la juridiction britannique compétente, pour tirer cette affaire au clair de manière diligente, explique "Think-Tank".



Cependant, l’accusé n’est pas prêt à quitter toutes ses fonctions. Lorsqu’un journaliste lui a demandé lundi soir en conférence de presse, s’il n’est pas temps qu’il rende le tablier, le frère du chef de l’Etat a répondu : « que vais-je faire si je démissionne de mes fonctions ? ».