Une pirogue de 101 candidats à la migration partie de Fass Boye chavire au large de Cap-Vert: il n’y a eu que 38 rescapés

Encore un drame en mer et et des Sénégalais portés disparus en voulant rejoindre l’Europe. Selon le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, une pirogue transportant des migrants sénégalais a été secourue aux larges des côtes Cabo verdiennes ce jour du 15 août 2023.



Et selon les témoignages des rescapés qui sont au nombre de 38 (dont un bissau-guinéen), actuellement pris en charge dans l'ile de Sal, « cette embarcation a quitté la localité de Fass Boye, dans la région de Thiès, le 10 juillet dernier avec 101 passagers à son bord »



Dans un communiqué signé la directrice des Sénégalais de l’extérieur, le gouvernement informe que le ministère des Affaires étrangères « en relation avec les autorités Cabo verdiennes compétentes a pris les dispositions nécessaires pour leur rapatriement dans les meilleurs délais ».