Une semaine après la reprise des cours, les élèves étouffent sous les masques

Vivre avec la Covid-19, c’est aussi vivre en portant le masque toute la journée. C’est ce que le président de la République a demandé solennellement aux Sénégalais. Par conséquent, les élèves en classes d’examen sont tenus de se mettre sur le visage cette étoffe qui leur cache la bouche et le nez. A l’école P A I 12 de Keur Massar, les élèves ont des difficultés pour supporter le masque pendant des heures, surtout en cette période de forte chaleur. Samba Diaw, un des élèves de l’école, confie : « nous avons du mal à supporter le masque pendant une longue période. Parfois, j’étouffe avec cet accessoire » déplore-t-il. Pour dire que le port du masque pose des difficultés problème à ces enfants dont la majeure partie n’a même pas 13 ans.



A l’heure de la pause, les élèves se promènent dans la cour, masque sur le visage. D’après ce que nous avons pu constater, certains parmi eux se cachent pour enlever le masque afin de respirer sans gêne. La petite Ndèye, élève en classe de cm2, est de ceux-là car elle aussi avoue avoir du mal à supporter le port de cet accessoire. « Quand nous enlevons nos masques pour respirer un peu, les maîtres font preuve de compréhension car ils savent que nous avons du mal à les porter pendant plusieurs heures d’affilée » explique la petite Ndèye. L’exemple de cette intolérance des masques vient de très haut puisque, il y a quelques semaines, les Sénégalais avaient pu voir le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Cheikh Oumar Hann, lors d’un point de presse, enlever ostensiblement le sien sous prétexte qu’il étouffait.



Et de la même manière que nos compatriotes ont été indulgents pour comprendre le ministre, de même les enseignants font preuve de compréhension pour les élèves en classes d’examen. De ce fait à l’école Mbaye Diouf de Diacksao 2, dépendant de l’IEF de Thiaroye, les enseignants font preuve de pédagogie, certes, mais aussi, en tant que parents d’élèves, ils comprennent parfaitement les écoliers. Issa Sagna, instituteur dans cet établissement, confie : « Nous sommes des formateurs et des parents d’élèves, cela fait des années que nous servons l’Etat. Il y a des écoliers qui sont malades, d’autres ont des problèmes de respiration. Et nous sommes les mieux placés pour comprendre les efforts respiratoires qu’ils font sous leurs masques ».



Le pédagogue voulait dire par là que le port du masque exige des efforts de la part des écoliers, ce qui n’est pas du tout évident pour eux. Beaucoup d’enfants étant malades, il arrive souvent dans les classes que des écoliers veuillent enlever leurs masques. « Surtout en cette période de forte chaleur, nous sommes indulgents avec les enfants, mais aussi avec nous-mêmes », confie le maître Issa sagna. Un autre instituteur confie au « Témoin » que lui aussi a du mal à enseigner avec le masque car il s’étouffe. Si ce sont les adultes qui étouffent, il est facile d’imaginer ce que les petits enfants endurent avec le masque.



Heureusement, certains enseignants comprennent et ferment les yeux quand ils voient leurs élèves enlever leurs masques pour respirer un bon coup ! Notre interlocuteur nous confirme qu’il a dans sa classe un écolier, qui a des problèmes pulmonaires. De ce fait, il est obligé de veiller sur cet élève et les autres parce que le port de masque leur pose un sérieux problème. Il s’y ajoute que, dans les écoles, pendant les heures de pause les élèves oublient très souvent que les rassemblements sont interdits. Ils ont tendances à se mélanger, ce qui fait que le respect de la distanciation physique pose problème. Mais enfin, l’essentiel n’est-il pas pour ces élèves, en plus de leurs leçons, d’apprendre aussi à vivre avec le virus ? ce qui passe par le port du masque !



