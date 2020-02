Unicef Sénégal condamne les décès des enfants talibés

Unicef Sénégal dit condamner les décès des enfants talibés dans les écoles coraniques, demandant à l’Etat du Sénégal d’adopter la loi sur les statuts des « Daara » pour la protection des enfants.



« Nous ne pouvons que nous en émouvoir, il est temps que les décisions et mesures idoine soient prises, comme l’adoption de la loi portant statut des daara (écoles coraniques). Mais aussi d’aller vers une évaluation par rapport à ceux qui ne sont pas aux normes de les mettre aux normes », a plaidé le chef du Bureau pour les régions Est et Sud, Yves Kassoka.



Pour, lui certaines situations, notamment la mort de talibés, ne sont que la conséquence de la non-application et non-adoption de la loi. « Nous savons qu’il y a plusieurs daara qui sont déjà aux normes. De la même manière qu’une surveillance est faite dans les écoles formelles et que les auteurs des maltraitances sont sanctionnés, il doit être de même pour tous les enfants qui sont dans d’autres cadres d’éducation ».



« Il est légitime que des parents choisissent de mettre leurs enfants dans ces types d’éducation, et aussi il est du devoir de l’Etat de garantir la protection de ces enfants qui évoluent dans ce cadre. Le premier responsable c’est l’Etat qui doit garantir à ces enfants le mieux-être, mais aussi c’est la responsabilité des parents », dit-il.



A Louga, au nord du Sénégal, un talibé de 13 ans aurait été sévèrement réprimandé par son maître jusqu'à en subir des coups qui, quelques jours plus tard, lui auraient été fatal. Les proches de la victime ont demandé l’autopsie. Le corps sans vie de l’enfant qui se trouvait depuis dimanche à la morgue de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga a été acheminé à Dakar mardi pour une diagnostique plus approfondie.