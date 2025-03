Université Assane Seck de Ziguinchor : le recteur annonce une bonne nouvelle

Le recteur de l'UASZ, le Pr Alassane Diédhiou a annoncé que les chantiers de l’institution, entamés en 2015 dans le cadre du Programme de gouvernance et de financement de l’enseignement supérieur (PGF-SUP) sont sur le point d’être réceptionnés.



Ces nouveaux espaces pédagogiques notamment ceux de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Sciences et Technologies (ST) et de l’UFR des Sciences Économiques et Sociales (SES), comprennent 46 bureaux, un amphithéâtre de 500 places entièrement équipé, ainsi que plusieurs amphithéâtres de 150 places en cours d’aménagement. À cela s’ajoutent des salles de travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP), toutes dotées de climatisation, de connexion Wi-Fi et de mobilier flambant neuf.



Selon le recteur qui se dit satisfait de la qualité des équipements déjà installés, les derniers ajustements, notamment la mise en place des équipements restants dans les amphithéâtres de 150 places, seront finalisés avant la reprise des enseignements.



Il a par ailleurs, précisé que l’occupation des locaux avait été retardée par des problèmes d’alimentation électrique. Ce blocage a récemment été levé grâce à l’installation de deux transformateurs fournis par le ministère de l’Énergie. « L’une des principales revendications des étudiants est désormais réglée. Avant la rentrée du 7 avril, nous allons réceptionner tous ces bâtiments et trois UFR pourront démarrer leurs cours dès ce mois », a confié M. Diédhiou à la RTS.