Université Assane Seck de Ziguinchor: les étudiants décrètent 96 heures de cessation d'activités pédagogiques à compter de ce lundi

L'Amicale des représentants d'étudiants de l'UFR des Lettres, Arts et Sciences Humaines (LASHu), seule entité habilitée à défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants de cette UFR, tire la sonnette d'alarme sur la situation préoccupante qui perdure. Cela fait suite à la publication du communiqué n°06 du 21 août 2024, qui visait à attirer l'attention de l'administration.



En effet, l'Amicale s'oppose fermement à toute tentative d'imposition d'une session unique pour l'année universitaire 2023-2024.



« En conséquence, nous décrétons 96 heures de cessation d'activités pédagogiques renouvelables à compter de ce lundi, en attendant la réunion du conseil de l'UFR prévue le 17 octobre 2024», peut-on lire dans un communiqué.



Les étudiants de l'UFR LASHu de rappeler aux autorités qu'ils "n'ont en aucun cas été responsables de perturbations majeures, ni n'ont été confrontés à des circonstances justifiant la mise en place d'une session unique. Cette dernière a déjà brisé de nombreux rêves et espoirs."



Alors ils exigent la mise à disposition immédiate des Droits d'Inscription Pédagogique (D.L.P) pour l'année universitaire 2023-2024, ainsi que la réfection des chapiteaux qui se dégradent de jour en jour. La restauration de ces chapiteaux permettra aux étudiants de bénéficier d'un cadre d'étude optimal.