Université Gaston Berger : le Saes réclame un audit des orientations des nouveaux bacheliers et menace d'aller en grève

Le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (Saes), section UGB (Université Gaston Berger) de Saint-Louis, menace d’aller en grève dans les jours à venir suite à l’expiration du préavis de grève ce mardi. Ses membres demandent également l’audit des orientations des nouveaux bacheliers. Ils ont reçu lundi le bureau national devant qui, ils ont déploré les lenteurs notées dans la construction des salles de cours et des amphithéâtres.



« Le depuis le vote de la loi cadre en 2016, il n’y a pas eu de décret d’application et c’est un long processus qui a été suivi et nous constatons que ce processus a été arrêtée sans vraiment concertation. Et, c’est une chose que nous dénonçons », a dit le Secrétaire général local, Ndick Noune Diouf.



L’autre chose que le Saes section Ugb déplore, ce sont les tensions au niveau des salles de cours et les infrastructures pédagogiques à Saint-Louis qui sont inachevées. A ce niveau, les syndicalistes demandent au gouvernement de "tenir ses promesses".



Par ailleurs, M. Diouf et ses camardes appellent « vivement à la livraison de ces chantiers». Selon eux, « des étudiants ont été orientés dans certaines universités et pour dire vrai, nous ne savons pas sur quelle base ». Ainsi, ils réclament l’audit du logiciel campusen qui doit « être fait pour éclairer les enseignants, l’opinion mais aussi les parents d’élèves ».