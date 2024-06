Université Gaston Berger : le syndicat des travailleurs en grève pour 48 heures renouvelable

Le Syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires (Stesu), Section UGB Rectorat, a lancé une grève de 48 heures renouvelable pour exiger une rencontre avec le Recteur de l'Université Gaston Berger (UGB). Cette grève vise à poursuivre les négociations sur leurs 19 points de revendications.

Le mouvement de grève a entraîné des retards dans la perception des salaires du personnel vacataire, affectant le fonctionnement de l'université. Amath Diallo, Secrétaire général du Stesu Section UGB Rectorat, a précisé que parmi les points de revendication, les conditions de travail des techniciens de laboratoires de la ferme agricole sont particulièrement préoccupantes. Il a souligné que ces techniciens sont les seuls agents de l'université à travailler dans des conditions précaires.

« Nous avions déposé une plateforme de revendications depuis le 15 novembre 2023. Il y a eu des débuts de solutions, mais depuis 7 mois, nous continuons les négociations avec le Recteur. Il y a une léthargie depuis 4 mois, avec une absence de suivi de la part des autorités », a déclaré Amath Diallo.

Selon L'Observateur, le syndicat demande une reprise immédiate des négociations pour résoudre les problèmes en suspens et améliorer les conditions de travail des employés de l'université. Les revendications incluent des améliorations salariales, de meilleures conditions de travail pour les techniciens, et une gestion plus efficace des ressources humaines