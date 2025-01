Université Sine Saloum : Cheikh Mahi Niass exhorte les étudiants à être des citoyens modèles

Parmi les membres de cette délégation, Mor Seynabou Diop, président de la Commission sociale, a pris la parole pour exprimer les préoccupations des étudiants. "Nous sommes venus rencontrer le Khalif de Médina Baye pour lui faire part de nos doléances. Nous plaçons beaucoup d’espoir en ce guide religieux, car à chaque fois que nous faisons face à des difficultés, nous venons lui en parler. Actuellement, nous rencontrons un problème majeur : celui des infrastructures. L’université souffre d’un manque criant de bâtiments pédagogiques, ce qui perturbe gravement le déroulement des cours et affecte le calendrier académique. En ce moment, nous sommes contraints d’étudier dans des locaux provisoires", a-t-il déclaré.



Les étudiants ont exprimé leur souhait de voir l’Université Sine Saloum disposer de ses propres infrastructures adaptées. Mor Seynabou Diop a ajouté : "Nous souhaitons ardemment que l'université dispose de bâtiments pédagogiques pour que nous puissions étudier dans des conditions adéquates. Nous espérons qu’un jour, ces conditions seront réunies pour le bien de tous."



Les étudiants ont également souligné l’importance du dialogue pour résoudre les problèmes rencontrés au sein de l’université. Oumarou Baldé, président de la Commission sociale de l'UFR sciences sociales et environnementales, a affirmé : "prôner le dialogue est la meilleure manière de résoudre nos problèmes. Nous avons jugé nécessaire de rencontrer le Khalif, en particulier parce que l'université porte le nom de son grand-père, El Hadji Ibrahima Niass. Depuis dix ans, l'université ne dispose toujours pas de ses propres locaux. Cette situation engendre des retards dans le programme académique et d’autres difficultés."



Aliou Telly Sow, coordonnateur de la cellule coopération et partenariat du Crous Sine Saloum, a quant à lui souligné l'engagement du Crous aux côtés des étudiants pour assurer la stabilité et la pérennité de l’université. "Le Crous est ici pour accompagner les étudiants responsables, qui cherchent à étudier dans des conditions sereines et appropriées. Malheureusement, certains bâtiments ne sont pas encore réceptionnés et certaines salles de cours ne sont toujours pas opérationnelles. C’est pour ces raisons que les étudiants ont souhaité rencontrer le Khalif, pour échanger et trouver des solutions. Le directeur Jean Birane Gning a pleinement soutenu cette démarche", a-t-il précisé.



Après avoir écouté les préoccupations des étudiants et des responsables du Crous, le Khalif de Médina Baye a chaleureusement remercié la délégation pour leur visite. "Toutes vos plaintes seront exaucées. Vos revendications sont légitimes et nobles. Elles concernent avant tout des conditions d’études adéquates, qui sont essentielles pour renforcer votre quête du savoir", a affirmé Cheikh Mahi Niass.



Le Khalif a ensuite prodigué des conseils aux étudiants, insistant sur l’importance de leur rôle en tant que futurs dirigeants du pays. "En tant qu'étudiants et futurs leaders, vous devez être des citoyens modèles. L’université a pour vocation de former de tels citoyens, et le Sénégal doit être un exemple en matière de formation de citoyens responsables et engagés", a-t-il conclu.



Cette rencontre a été l’occasion pour les étudiants de réaffirmer leur engagement à poursuivre leur parcours académique dans les meilleures conditions possibles. Du reste, ils espèrent que leurs préoccupations seront prises en compte par les autorités compétentes.