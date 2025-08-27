Universités publics : les orientations des nouveaux bacheliers démarrent ce 29 août

Le Président de la commission nationale d'orientation des bacheliers porte à la connaissance des bacheliers de cette année que les orientations dans les établissements publics d'enseignement supérieur (Universités et ISEP) vont démarrer le 29 août prochain. D'ailleurs, "un email et un SMS seront envoyés à chaque nouveau bachelier pour l'informer de la filière et de l'Université/ISEP d'admission".



"A ce sujet, les bacheliers ayant reçu une proposition définitive (orientés à leur premier choix ou ayant validé une proposition d'orientation) sont invités à s'acquitter de leurs droits d'inscription dans un délai de huit (8) jours auprès des opérateurs agréés", note le communiqué datant de ce mercredi 27aout, parvenu à PressAfrik.



Passé ce délai, souligne le document, les bacheliers qui ne s'acquitteront de cette tache, seront considérés comme ayant "renoncé définitivement à leur orientation et perdront toute possibilité de s'inscrire dans les établissements publics d'enseignement supérieur".



Par ailleurs, "aucune action n'est requise pour ceux dont les demandes ne sont pas encore traitées". Ils devront attendre le traitement des listes d’attente. "Il est possible que l'un de leur choix privilégié soit retenu", conclut la note.