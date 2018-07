Urgent : 7 Sénégalais arrêtés en Russie pour tentatives de fuites

Les autorités russes ont appréhendé sept (7) Sénégalais qui tentaient de s’enfuir de ce pays pour rallier la Finlande. Partis pour suivre la Coupe du monde 2018, ces compatriotes ont cru pouvoir se dérober à la vigilance de la police et rallier l’Europe de l’ouest via la Finlande, un des pays frontaliers avec la Russie. C’est finalement entre les deux Etats qu’ils ont été retrouvés.



Entrés en Russie via Moscou, avant d’aller à Saint-Pétersbourg, ville t rès proche la Finlande, rapporte Sud Fm, ces candidats à l’émigration clandestine ont eu le malheur de rencontrer des convoyeurs malhonnêtes qui leur avaient fait miroiter la possibilité d’aller dans un pays de leur choix.



Leurs dossiers sont actuellement entre les mains des autorités russes, malgré les démarches entreprises par les autorités sénégalaises. Il faut relever que ces Sénégalais ne font partie ni des supporters du «12e Gaïndé», encore moins de «Allez Casa».