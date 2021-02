Urgent - Birame Soulèye Diop activement "recherché" par la police

L'administrateur de Pastef Les Patriotes serait activement recherché. La Rfm ( radio privée) qui donne l'information, renseigne que Birame Soulèye Diop aurait refusé de déférer à la convocation de la police, suite à l'arrestation de son épouse par la Division des investigations criminelles (Dic).



Et même si la direction de Pastef nie toute convocation de son administrateur, la Rfm persiste qu'une source proche du dossier confirme bel et bien la convocation de Birame Souley Diop



Et pour preuve, il n'a pas rendu visite à sa femme, Patricia Mariame Ngandoul, depuis que celle-ci est entre les mains des enquêteurs.



Pour rappel, Patricia Mariame Ngandoul est accusée d'être impliquée dans l'affaire d'une puce avec laquelle on aurait envoyé des messages à Mahmoud Saleh et Souleymane Ndéné Ndiaye, en les menaçant de divulguer des images compromettantes d'une personnalité de la mouvance présidentielle.



La puce aurait été achetée par une stagiaire de l'entreprise où travaille la femme de Birame Soulèye Diop. Arrêtée, la jeune fille qui aurait remis la puce devant témoin, a été finalement relâchée. Les enquêteurs ont établi qu'elle n'était pas impliqué.