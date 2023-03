Urgent - Décès de Me Ousmane Sèye

Le barreau du Sénégal est en deuil. Me Ousmane Sèye n'est plus. Il est décédé des suites d'un malaise. L'information est confirmée par son fils joint par PressAfrik.



Le défunt a été l'avocat de l'Etat dans plusieurs dossiers dont celui de Khalifa Ababacar Sall et de Karim Wade. Il était membre de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).



PressAfrik présente ses sincères à la famille éplorée et au barreau sénégalais.