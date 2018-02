Urgent - Les avocats de Khalifa déboutés par la Cour de la Cedeao

Les avocats du maire de la ville de Dakar avaient, le 20 janvier dernier, avaient déposé un recours auprès de la Cour de justice de la Cedeao pour violation des droits de leur client. Les conseils de Khalifa Sall ont été déboutés par ladite juridiction. Leur requête a été classée mal fondée par la Cour commune de la Cedeao.

Dans la requête déposée en janvier, Me Clédor Ciré Ly et Cie demandaient une suspension pure et simple du procès, qu'ils qualifient d'inéquitable.