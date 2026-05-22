Urgent : Ousmane Sonko est démis de ses fonctions de Premier ministre

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin, ce vendredi, aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko ainsi qu’à celles de l’ensemble du gouvernement.
L'annonce a été faite à la chaîne de télévision RTS par le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba.
Le gouvernement sortant est chargé d’expédier les affaires courantes jusqu’à la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale.
L'annonce a été faite à la chaîne de télévision RTS par le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba.
Le gouvernement sortant est chargé d’expédier les affaires courantes jusqu’à la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale.
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