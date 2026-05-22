Ziguinchor : la brigade d'hygiène détruit des produits impropres à la consommation et appelle à la vigilance

La brigade régionale d’hygiène de Ziguinchor (sud) a procédé à la destruction de produits impropres à la consommation humaine. Une opération qui a mobilisé les services d’hygiène, les forces de sécurité et les autorités administratives locales.



Le chef de la brigade régionale d’hygiène, le capitaine Mbaye Lèye, a invité les citoyens à collaborer avec les services compétents en signalant toute commercialisation de produits impropres à la consommation.



« Le service d’hygiène se bat nuit et jour pour retirer ces produits des établissements recevant du public », a-t-il déclaré, appelant les populations à faire preuve de vigilance lors de leurs achats. Il a notamment insisté sur la nécessité de vérifier les dates de péremption, l’état des produits et leur conformité avant toute consommation.



Un appel au civisme



Le capitaine Mbaye Lèye a également invité les citoyens à renforcer leur collaboration avec les services compétents. « C’est une question de civisme. En dénonçant ces pratiques, les populations se protègent elles-mêmes et protègent également toute la communauté », a-t-il affirmé.



S’adressant aux commerçants, il leur a demandé de renforcer les contrôles dans leurs rayons afin de retirer systématiquement les produits avariés ou périmés susceptibles de mettre en danger la santé des consommateurs.



Présent lors de l’opération, Modou Samb, adjoint au préfet de Ziguinchor, a salué le travail des services d’hygiène ainsi que celui des forces de sécurité et des services régionaux ayant contribué aux saisies. Il a estimé que l’ampleur des quantités détruites démontre la présence encore importante de produits impropres sur le marché.



Pour l’autorité administrative, la lutte contre ce phénomène nécessite l’implication de tous les citoyens. Il a regretté l’absence d’une véritable culture de la dénonciation au Sénégal et exhorté les populations à signaler systématiquement les produits suspects aux services d’hygiène.



Modou Samb a également rappelé que les consommateurs ont un rôle essentiel à jouer en vérifiant les dates de péremption avant achat et en alertant les autorités compétentes lorsqu’ils constatent des anomalies sur des produits commercialisés ou conservés à domicile.



Malgré les difficultés auxquelles ils font face, les services d’hygiène accomplissent un travail remarquable pour préserver la santé des populations, a conclu l’adjoint au préfet, tout en réaffirmant l’engagement des autorités à poursuivre la lutte contre les produits impropres à la consommation.