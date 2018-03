Urgent, Sénégal vs Bosnie : Les « Lions » sont arrivés au Havre (France).

Après le match nul contre l’Ouzbékistan, l’équipe nationale du Sénégal a quittée Casablanca ce samedi 24 mars 2018 par vol Air France à 15h 25. Mais, auparavant, les « Lions » ont tenu une séance d’entraînement le matin même à 9h 30 au terrain du Widad Atletic Club où ils se sont préparés toute la semaine.



C’est hier soir que l’équipe nationale du Sénégal est arrivée en France.

Les lions disputeront leur seconde rencontre amicale contre la Bosnie Herzégovine au Havre à partir de 18H00 GMT.

Rappelons que le Sénégal avait concédé un nul face à l’équipe d’Ouzbékistan au Maroc le 23 passé.



Aliou Cissé devra se mesurer cette fois-ci à la bande à Edin Dzéko ( As Rome) et Kolasinac (Arsenal) qui présente un profil de jeu similaire à celui de l’équipe de la Pologne, premier adversaire des ‘’lions’’ au mondial.



Au menu de la journée, les joueurs et le staff vont se reposer, il n’y aura pas de séance d’entrainement mais les poulains d’Aliou Cissé vont rechausser les crampons demain lundi pour planifier le match du mardi 27 contre la Bosnie.

Source : Sénéga-Football