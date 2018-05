Urgent-Tribunal: le Procureur requiert l'acquittement pour 8 accusés dont une femme

L'affaire Imam Ndao se poursuit au tribunal. Et le procureur de la République qui poursuit son réquisitoire a demandé l'acquittement pour certains des mis en cause.



"Au terme de mon réquisitoire, il y a des accusés contre qui nous n’avons retenu aucune charge. Il s’agit de Marième Sow (elle a eu à recevoir de l’argent sans même savoir. Le ministère public demande l’acquittement de Marième Sow purement et simplement ». Ibrahima Hann (connaitre Imam Ndao n’est pas un délit ou un crime. Je requiers son acquittement purement et simplement. Alpha Diallo (Il fait partie des lots de Sénégalais arrêtés en Mauritanie, mais il n'a été en aucun cas concerné). Boubacar Decoll Ndiaye, Omar Keita, Mor Mbaye Dème ( il a été au mauvais endroit au mauvais moment ». Je requiers l’acquittement de Mamadou Moustapha Mbaye et Daouda Dieng.