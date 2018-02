Urgent - Un "serpent" vient troubler le procès Khalifa Sall

Il se passe des choses très bizarres à la salle 4 du Palais de justice de Dakar. Un serpent est venu ce vendredi troubler le procès de Khalifa Sall et Cie



Certains parlent d'un que procès mystique dans le public. C'est la panique totale au moment où Me Abou Dialy Kane est en train de faire sa plaidoirie.



Un individu qui a cru voir un serpent s'est mis à crier entraînant dans sa panique tout le public. Finalement il s'agissait d'un oiseau



Tout revient finalement à la normale et Me Abou Dialy Kane est devant la barre pour faire sa réplique.