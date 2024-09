Urgent : une pirogue remplie de cadavres découverte au large des Mamelles

L'information est tout simplement renversante et elle est parvenue à la presse un plus tard dans la soirée du dimanche 22 septembre. Des pêcheurs ont trouvé une pirogue remplie de cadavres de migrants au large des Mamelles à Dakar, la capitale sénégalaise. Le nombre exact des victimes n'est pas encore.



Les corps, renseignent les pêcheurs? étaient en état de putréfaction très avancée. La Marine nationale aussitôt informée de cette macabre découverte a rallié dare -dare sur les lieux.



Deux semaines après le drame survenu à Mbour, cette découverte vient noircir, de plus, le tableau de l'immigration irrégulière.