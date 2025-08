Usurpation de fonction : un faux policier condamné à 3 mois de prison avec sursis

Le chauffeur domicilié à Guédiawaye a comparu le mardi 5 août devant le tribunal d'instance de Dakar, pour avoir tenté de se faire passer pour un policier, à Dieuppeul (Dakar). Les faits remontent au 30 juillet 2025, lorsque le vigile d'un bar à Dieuppeul, Idrissa Doumbouya a rapporté que le prévenu s'était approché de lui pour lui demander ses papiers d'identité. Alerté par un collègue connaissant bien les forces de l'ordre locales, le vigile a fait appel à des policiers qui se trouvaient à proximité. Ces derniers ont procédé à l'interpellation de Mamadou Mballo Ndiaye.



Lors de l'enquête, Idrissa Doumbouya a déclaré que l'accusé s'était présenté comme un policier et avait demandé à une jeune fille sa pièce d'identité. Face au refus de cette dernière qui lui reprochait de ne pas avoir décliné, lui-même son identité, le vigile avait sollicité l'intervention d'un vrai agent de police. C'est ce dernier qui aurait confirmé que Mamadou Mballo Ndiaye s'était fait passer pour un policier.



À la barre, le prévenu a contesté formellement les faits. Il a soutenu qu'il n'a jamais prétendu être un agent de la police, affirmant simplement avoir demandé à la jeune fille si elle détenait une pièce d'identité. Il a expliqué qu'il se trouvait de passage dans le quartier et qu'il n'a fait que répondre à un appel d'une connaissance. Il a affirmé qu'au moment des faits, il revenait de Bène-Tally et se dirigeait vers Castors, en passant par Dieuppeul. « Je lui ai juste intimé l'ordre de rentrer chez elle vu sa qualité de mineure, pour éviter une rafle, après lui avoir demandé si elle était détentrice d'une pièce d'identité »,a -t-il dit.



Le procureur a pour sa part, insisté sur la gravité des faits, rappelant que le prévenu est connu dans le secteur pour avoir à plusieurs reprises approché des jeunes filles pour leur soutirer de l'argent sous prétexte de contrôle d'identité. Il a requis deux mois de prison ferme.



Par ailleurs rapporte "Les Echos", Me Ndiogou Ndiaye, avocat de la défense, a plaidé la relaxe au bénéfice du doute. Soulignant qu'aucun témoin direct n’a vu son client demander une pièce d'identité en se faisant passer pour un policier. Il a évoqué une possible confusion et a demandé, à titre subsidiaire, une application bienveillante de la loi, rappelant que son client est « un délinquant primaire ».



Rendant son délibéré, le tribunal a reconnu Mamadou Mballo Ndiaye coupable « d'usurpation de fonction » et l'a condamné à 3 mois de prison avec sursis.