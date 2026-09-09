VDN3 à Rufisque : le préfet verrouille le tracé et somme les occupants de faire place nette sous réserve d'indemnisation

Le préfet de Rufisque, Magatte Diouck, a présidé mardi 8 septembre 2026 une visite de terrain avec la Commission départementale de recensement et d’évaluation des impenses (CDREI) sur le tracé du prolongement de la Voie de Dégagement Nord 3 (VDN3). Cette sortie d'inspection fait suite à la finalisation du recensement des impenses pour évaluer l'état des emprises foncières et prévenir les risques d'occupation illégale ou de spéculation foncière dans le département.
À l'issue de cette mission, l'autorité administrative a demandé à l'Ageroute de collaborer étroitement avec la Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DGSCOS) afin de sanctuariser les assiettes foncières retenues. En parallèle, une campagne de communication sera lancée pour inviter les acquéreurs à la vigilance et éviter les litiges sur les parcelles concernées. Sur le plan social, le préfet a tenu à rassurer les populations impactées en affirmant que l'ensemble de leurs droits sera préservé grâce à une juste et préalable indemnisation avant tout déplacement.
À l'issue de cette mission, l'autorité administrative a demandé à l'Ageroute de collaborer étroitement avec la Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DGSCOS) afin de sanctuariser les assiettes foncières retenues. En parallèle, une campagne de communication sera lancée pour inviter les acquéreurs à la vigilance et éviter les litiges sur les parcelles concernées. Sur le plan social, le préfet a tenu à rassurer les populations impactées en affirmant que l'ensemble de leurs droits sera préservé grâce à une juste et préalable indemnisation avant tout déplacement.
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