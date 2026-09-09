Incident technique : la Senelec annonce le rétablissement total du courant après un accident à la centrale de Bel Air

La Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) a publié un communiqué ce mercredi 9 septembre 2026 concernant des perturbations sur le réseau de distribution électrique. La compagnie informe sa clientèle qu'un accident survenu sur son site de production de Bel Air a entraîné des coupures de courant temporaires dans plusieurs zones.



Face à cette situation, la direction de la Senelec indique que toutes les dispositions nécessaires ont été immédiatement prises par ses équipes techniques. L'entreprise confirme que le service est désormais totalement rétabli sur l'ensemble du réseau impacté et remercie ses usagers pour leur patience et leur compréhension.