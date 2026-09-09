Compétitions interclubs de la CAF : le ministère des Sports confirme la tenue des matchs retour de Diambars et Teungueth au Stade LSS

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a démenti les informations faisant état d’une indisponibilité du Stade Léopold Sédar Senghor et d’une éventuelle annulation ou délocalisation des matchs retour des clubs sénégalais engagés dans les compétitions interclubs de la CAF.



Dans un communiqué daté le mardi 8 septembre 2026, la cellule de communication du ministère qualifie ces informations « d’allégations » sans fondement et confirme que le stade accueillera bien les deux rencontres prévues ce week-end.



Ainsi, Diambars recevra l’Espérance Sportive de Zarzis, samedi 12 septembre 2026, dans le cadre de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le lendemain, dimanche 13 septembre, Teungueth FC affrontera le FC Canchungo en Ligue des champions de la CAF.



Le MJS assure par ailleurs que la pelouse principale du stade fait l’objet d’un programme d’entretien renforcé depuis le 24 août 2026. Ces travaux, planifiés et conduits sous supervision technique, font l’objet d’un suivi quotidien afin de garantir la conformité de l’aire de jeu aux exigences de la CAF.



« Les équipes sont pleinement mobilisées pour livrer une aire de jeu aux normes », précise le ministère, qui rappelle que les deux rencontres sont intégrées au programme initial d’entretien de la pelouse.



Face à la circulation de ces informations, le MJS appelle les médias, les plateformes numériques et les relais d’opinion à faire preuve de responsabilité et à vérifier les informations avant leur diffusion. Le ministère les invite également à se rapprocher de sa cellule de communication pour toute vérification nécessaire.