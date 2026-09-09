Mission CEDEAO en Gambie : le général Simon Ndour remet le drapeau national au 10e détachement

Le général de brigade Simon Ndour a présidé mercredi une cérémonie de remise du drapeau national au 10e détachement militaire. Ce contingent réunit 618 militaires sous le commandement du colonel Balla Moussa Mané, rejoignent la mission de la CEDEAO en Gambie. Les troupes ont suivi trois mois de préparation opérationnelle.



« Cette dixième relève de notre contingent en terre gambienne témoigne de la confiance que les autorités de la CEDEAO et de la République sœur de Gambie ont placée en nos forces armées », a affirmé le général Simon Ndour. Le chef militaire a souligné l'enjeu sécuritaire pour le Sénégal. « La sécurité intérieure de la Gambie impacte directement celle de notre pays, surtout au Sud », a-t-il rappelé. Le chef d’état-major de l’Armée de terre a aussi salué « le travail remarquable et le comportement exemplaire des contingents précédents ».



L'officier général a rappelé le sens du devoir aux soldats. « En acceptant de recevoir le drapeau national, vous faites le serment de représenter votre pays avec honneur et dignité », a-t-il déclaré. Il a enfin fixé la ligne de conduite sur le terrain. Le général Ndour exige « un subtil dosage entre la rigueur face à l’adversité et la souplesse dans les interactions ».