VIDEO #CM2018 #Costa Rica - #Serbie : magnifique coup-franc de Kolarov !

C'est terminé à Samara ! Grâce à un magnifique coup franc de Kolarov, la Serbie s'impose au détriment du Costa Rica sur la plus petite des marges. Une victoire méritoire et quasi indispensable dans un groupe complété par la Suisse et le Brésil.