VIDEO : Niang, son coup de canon contre Paris

Mbaye Niang (24 ans, 2 matchs et 1 but en L1 cette saison) régale ! Ce dimanche, l'attaquant de Rennes a inscrit un superbe but juste avant la mi-temps face au Paris Saint-Germain (1-1, en cours) pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Servi dos au but sur un bon centre d'Hamari Traoré, le Sénégalais a réalisé un sublime enchaînement contrôle-tir en pivot et le ballon a fusé dans le petit filet opposé. Magnifique ! VIDEO : le superbe enchaînement de Mbaye Niang