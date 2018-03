VIDEO : le but génial de Batshuayi !

*⚽ Le but sensationnel en aile de pigeon de Michy Batshuayi !*



*🔵 Terminé*



*• Dortmund 1- 0 Hannover* pic.twitter.com/Gr8acwWQ1n — Nelson Wilkins (@NelsonWilkins12) 18 mars 2018

Antonio Conte doit s'en mordre les doigts... A l'occasion de la 27e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund a pris le meilleur sur Hanovre (1-0), ce dimanche. Un succès permis grâce à Michy Batshuayi (24 ans, 11 matchs et 8 buts toutes compétitions avec Borussia Dortmund cette saison), qui a inscrit un superbe but. Sur un corner d'André Schürrle, l'attaquant belge prêté par Chelsea a placé une somptueuse et délicieuse aile de pigeon au premier poteau dans le petit filet opposé. Un geste de grande classe qui a fait chavirer le Signal Iduna Park.