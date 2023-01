VIH SIDA : la prise en charge des enfants reste encore très faible en 2021 (rapport)

Selon le Rapport annuel du CNLS de 2021 , les résultats de la prise en charge des enfants restent encore très faibles en 2021. Sur une estimation de 3 957 enfants infectés par le VIH, seuls 1 661 ont été diagnostiqués soit 42 %, 1 446 enfants vivants avec le VIH ont eu accès au traitement ARV soit 36,5 % et seulement 1 010 ont une suppression de la charge virale soit 25,5 %.Le faible accès au dépistage et aux traitements chez les enfants serait lié à plusieurs facteurs dont la stigmatisation, le statut d’orphelin, le faible niveau socioéconomique des familles, ainsi que les facteurs programmatiques comme l’insuffisance d’intégration du dépistage systématique du VIH au niveau des services de prise en charge des enfants (malnutrition, tuberculose, hospitalisation, vaccination, dépistage familial etc.) et le faible recours du dépistage familial.