VIH Sida : 120.000 enfants de 0 à 14 ans infectés en 2023

Environ 20.000 enfants âgés de 0 à 14 ans ont été infectés par le VIH en 2023, dont environ 77.000 dans les pays de l’Alliance mondiale. C'est ce que révèle le nouveau rapport de l’Alliance mondiale intitulé "Transformer la vision en réalité". Selon le document visité par L'Asp, "les décès liés au sida chez les enfants âgés de 0 à 14 ans se sont élevés à 76.000 dans le monde, les pays de l’Alliance mondiale représentant 49.000 de ces décès inutiles".



Aussi, le rapport constate qu': "Il est préoccupant de constater que l’écart de traitement entre les adultes et les enfants continue de se creuser".



En 2023, renseigne le document, "il y a eu 210 000 nouvelles infections dans le monde chez les jeunes femmes et les filles âgées de 15 à 24 ans, soit quatre fois plus que l’objectif fixé de 50 000 pour 2025".



Face à cette situation, l'Alliance mondiale attire l'attention sur "l’urgence d’intensifier les services de lutte contre le Vih" dans les pays les plus touchés par la pandémie.

L’Alliance mondiale recommande de faire la prévention des nouvelles infections chez ces couches de la population, pour protéger la santé et le bien-être des jeunes femmes et réduire le risque de nouvelles infections chez les enfants.



Douze pays sont membres de l'Alliance mondiale. Il s’agit de l’Afrique du Sud, de l’Angola, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Kenya, du Mozambique, du Nigéria, de l’Ouganda, de la République Unie de Tanzanie, de la République démocratique du Congo (RDC), de la Zambie et du Zimbabwe.