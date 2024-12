Vacances de Noël fixées au 24 décembre à 18h par l'Ucad : la Coordination des étudiants Catholiques parle d'un "manque de considération"

La Coordination des Étudiants Catholiques de Dakar (CECD) couvrant l'ensemble des Communautés d'Étudiants Catholiques des Universités publiques réagit suite à la note d'information (009815) datée du 20 décembre 2024 et signée par le Recteur par intérim, professeure Aminata Niang DIENE de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, annonçant la poursuite des cours jusqu'au mardi 24 décembre 2024 à 18h, veille au soir de Noël (messe de minuit), qui est un moment important de commémoration de la naissance de Jésus-Christ. La CECD parle d'un "manque de considération observée envers les étudiants catholiques", dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik.



Les étudiants catholiques expriment leur déception et leur désapprobation relative à la décision qui « va à l'encontre des valeurs humaines et spirituelles ». « En tant que communauté, nous croyons qu'il est fondamental de respecter ces moments de recueillement et de fête qui nourrissent l'âme et l'esprit de chaque chrétien. En souhaitant des discussions dans un bref délai, nous demandons, avec respect et fermeté, l'annulation du décret en question, faute de quoi nous autoriserons les étudiants qui veulent fêter Noël en famille de le faire le plus tôt possible », indique la note.



La coordination dit « constater avec regret que malgré les démarches entreprises avec les autorités de la paroisse universitaire Saint-Dominique, l'autorité universitaire continue de marginaliser notre communauté chrétienne ».