Vaccination contre la covid-19 : le Sénégal occupe la 3e place en Afrique de l’Ouest

Plus d'un million de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 au Sénégal. C'est ce qu'a révélé ce week-end le ministère de la Santé et de l'action sociale. Dans son bulletin quotidien sur la situation de la pandémie du dimanche, il indique que 1 020 569 doses de vaccin ont été administrées depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, mardi 23 février 2021. L'autorité sanitaire renseigne, dans la note, que 3 000 personnes ont été vaccinées samedi 7 août 2021. Un chiffre insignifiant par rapport à celui rapporté la veille (40 444 personnes vaccinées le vendredi 6 août 2021).



Avec son million et quelques doses administrées à ses citoyens dont 303 331 complètement vaccinées, le Sénégal est à la troisième position, derrière le Ghana et la Côte d'Ivoire, dans la campagne anti-Covid en Afrique de l'Ouest. Pourtant, le Sénégal qui affiche 67 579 cas et 1 482 décès, fait partie des premiers pays à avoir reçu leurs doses de vaccins. Le pays a réceptionné, le 18 février 2021, 200 000 doses de vaccin contre le Covid-19 de la firme chinoise Sinopharm. Il a d'ailleurs démarré sa campagne sept jours avant le Ghana.



Dans son dernier bilan, le Ghana qui enregistre au total 106 750 infections et 859 morts, a déclaré avoir administré 1271 393 doses et entièrement vacciné 404 971 personnes. C'est le lundi 1C" mars, à travers une première injection d'Oxford/AstraZeneca faite à son président de la République Nana Akufo-Addo, que le Ghana a lancé sa campagne de vaccination. Le Président ghanéen est d'ailleurs la première personne dans le monde à recevoir une injection du vaccin contre le Covid-19 financé par Covax. A travers ce dispositif qui vise à permettre un accès à ces vaccins aux pays à faible revenu, le pays en avait reçu, le 24 février 2021, 600 mille doses d'Oxford-AstraZeneca.



La Côte d'Ivoire qui a également débuté sa campagne le 16 mars 2021 a déjà administré 1 098 505 doses de vaccin. Ce pays dénombre 51 198 patients infectés au Covid-19 et 341 décès. Le Mali qui affiche 14 637 cas et 534 morts, a administré 206 562 doses et entièrement vacciné 55 999 personnes. Sa voisine, la Mauritanie, a déjà effectué 224 000 injections et vacciné entièrement 18 755.



Ce pays a déclaré 27 957 cas de Covid-19 ct 599 décès. La Guinée-Bissau a vacciné 25 225 personnes, dont 1 225 complètement couvertes. Elle affiche 4 764 cas et 79 décès. En Gambie, 43 557 doses ont été injectées. Le nombre de personnes complètement vaccinées se chiffre à 12 303. La Gambie a déclaré 8 603 contaminations et 242 décès.



Avec L’Observateur