Vaccination contre la rougeole et la rubéole : Plus de 30 000 enfants déjà vaccinés à Kédougou

Dans le sud-est du Sénégal, la région de Kédougou a enregistré la vaccination de 30 420 enfants contre la rougeole et la rubéole, atteignant un taux de couverture de 63 %, selon Khady Cissé, médecin-chef du district sanitaire.



« Nous avons vacciné, à ce jour, 30 420 enfants, soit un taux de couverture de 63 % », a déclaré Khady Cissé vendredi, à l’issue d’un Comité départemental de développement (CDD) consacré à la campagne de vaccination préventive contre ces maladies. La rencontre a été présidée par l’adjoint au préfet du département, Papa Abdoulaye Mbaye.





Selon Aps, l’objectif fixé par le district sanitaire est d’immuniser 40 880 enfants âgés de 9 mois à 14 ans dans le département. Pour atteindre ce but, Khady Cissé a souligné l’importance d’une mobilisation accrue de la population. « Nous souhaitons une adhésion totale de la population à cette campagne. À Kédougou, nous faisons face à un défi particulier avec les enfants de nationalité étrangère qui ne figurent pas toujours dans les registres officiels, mais que nous devons intégrer dans nos efforts », a-t-elle souligné.



La campagne, toujours en cours, s’appuie sur une communication continue pour sensibiliser les parents. L’adjoint au préfet, Papa Abdoulaye Mbaye, a insisté sur la nécessité de remédier aux résistances observées, notamment parmi certains parents réticents à faire vacciner leurs enfants, souvent des familles étrangères.



« Le district sanitaire doit surmonter ces refus, car la vaccination est une obligation légale et concerne tous les enfants, quelle que soit leur origine », a-t-il affirmé.



Pour améliorer la sensibilisation, l’adjoint au préfet a exhorté divers acteurs locaux à s’impliquer davantage : communicateurs traditionnels, crieurs publics, chefs de quartier, leaders religieux, "badiénou gokh" (marraines de quartier), jeunes, ainsi que l’inspecteur de l’éducation et de la formation.



À en croire Abdoulaye Mbaye, cette mobilisation communautaire est essentielle pour atteindre l’objectif de couverture vaccinale de 100 % dans une région où la diversité de la population constitue un défi logistique et organisationnel.



La campagne se poursuit dans les postes sanitaires du district, avec l’espoir de vacciner tous les enfants et de protéger efficacement la population contre la rougeole et la rubéole.