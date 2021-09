Vaccins Covid-19: Amnesty accuse six laboratoires pharmaceutiques de causer "une crise des droits humains sans précédent"

Le déséquilibre frappant noté dans la disponibilité des vaccins contre le Covid-19 est au coeur d'un rapport d'Amnesty International. L'organisation accuse les firmes AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax et Pfizer d'avoir créé une crise des droits humains jamais connu dans le monde.



"AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax et Pfizer ont refusé de participer aux initiatives visant à accélérer l’approvisionnement mondial en vaccins. Moins de 1 % de la population est entièrement vaccinée dans les pays à faible revenu, contre 55 % dans les pays riches. BioNTech, Moderna et Pfizer devraient engranger 130 milliards de dollars américains de recettes d’ici à la fin 2022", note un communiqué d'Amnesty.



Qui lance un défi à la communauté internationale et demande que deux milliards de doses de vaccin soient livrées aux pays à revenu faible ou intermédiaire inférieur d’ici à la fin de l’année 2021.



Le document accuse les six entreprises précitées d'alimenter une crise des droits humains sans précédent. "Elles refusent de renoncer à leurs droits de propriété intellectuelle et de partager leur technologie et la plupart d’entre elles s’abstiennent en outre de livrer des vaccins aux pays pauvres", a déclaré Amnesty International mercredi 22 septembre 2021.



Sur les 5,76 milliards de doses injectées dans le monde, une part dérisoire – 0,3 % – est allée à des pays à faible revenu, tandis que les pays à revenu intermédiaire supérieur ou à revenu élevé en ont reçu 79 %. Malgré les appels leur demandant d’établir des priorités et de collaborer avec le dispositif COVAX – l’outil international conçu pour assurer une répartition équitable des vaccins –, certaines des entreprises évaluées ont continué d’alimenter les stocks de pays connus pour accumuler les doses en grandes quantités, dénonce le document parvenu à PressAfrik.



Dans un rapport intitulé Une double dose d’inégalité. Les laboratoires pharmaceutiques et la crise des vaccins contre le COVID-19, Amnesty International vilipende AstraZeneca plc, BioNTech SE, Johnson & Johnson, Moderna Inc., Novavax Inc. et Pfizer Inc. En dressant le tableau affligeant d’un secteur qui manque cruellement à son obligation de respecter les droits humains.



« Le seul moyen de sortir de cette crise est de vacciner toute la population de la planète. Nous devrions être en train de saluer comme des héros ces laboratoires qui ont mis au point des vaccins si rapidement. Or, honteusement pour eux et malheureusement pour nous, le blocage intentionnel des transferts de technologie par Big Pharma et ses manœuvres commerciales à l’avantage des pays riches ont créé une pénurie de vaccins hautement prévisible et extrêmement dévastatrice pour tant d’autres personnes », a déclaré Agnès Callamard, Secrétaire générale d’Amnesty International.



« En conséquence, certaines régions d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie doivent faire face à de nouvelles flambées du virus, qui acculent au bord du gouffre des systèmes de santé affaiblis et provoquent chaque semaine des dizaines de milliers de morts qui auraient pu être évitées », ajoute-t-elle.



Avant de conclure: "Avec l’aide de milliards de dollars d’argent des contribuables et de l’expertise des instituts de recherche, les entreprises pharmaceutiques ont joué central dans l’élaboration de vaccins vitaux. Elles doivent maintenant prendre des mesures immédiates pour offrir à des milliards de personnes supplémentaires la possibilité de se faire vacciner. Pour un déploiement rapide et équitable, les laboratoires qui ont mis au point les vaccins doivent livrer en priorité les pays qui en ont le plus besoin, ainsi que suspendre leurs droits de propriété intellectuelle, partager leur savoir-faire et leur technologie et former des fabricants qualifiés, afin d’accélérer la production de vaccins contre le COVID-19"