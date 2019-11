Vague de saisies de cocaïne au Sénégal : Les côtes françaises touchées – les autorités alertent

La vague de saisies des centaines de Kg de cocaïne au Sénégal a des répercussions à l’hexagone. Les narcotrafiquants seraient piqués par une panique avec le blocage du réseau de l’Atlantique à partir de Dakar. Une énorme quantité de drogue est déversée en haute mer. Ainsi, elle est en train d’être refoulée sur les côtes des pays qui bordent cette partie de l’océan.



La France depuis quelques semaines est envahie par le phénomène des paquets de cocaïne qui échouent régulièrement sur les plages du littoral atlantique. Si certains français, les plus téméraires vont à la pêche de ces paquets d’autres sont terrorisés.



Les autorités locales parlent de plus de 80 Kg de cocaïne ramassés en moins d’une semaine. Des alertes et des messages à l’intention de la population sont diffusés régulièrement pour alerter sur les risques et peines encourus par ceux qui ramassent ces paquets.



Le parquet de Rennes de lancer: « L'ensemble de la façade atlantique est touchée ». L'arrivée de ces paquets est observée depuis la mi-octobre avec une intensification depuis le 4 novembre ». Le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc souligne ainsi que «les enquêteurs ont mené de premières analyses dont il ressort que ces emballages échoués sont en réalité des ballots contenant des produits stupéfiants, et notamment de la cocaïne présentant un degré de pureté important, et de ce fait particulièrement dangereuse ». A, ce jour, précise-t-il, «nous avons récupéré 763 kg de stupéfiants dont aujourd’hui 10 kg à Pornic et 12 à Arcachon », a précisé M. Astruc.



La gendarmerie de faire savoir qu’une personne trouvée en possession d’un paquet de cocaïne encourt jusqu’à 10 ans de prison.



Ce phénomène observé sur les côtes françaises pourrait se produire au Sénégal et sur les autres côtes des pays limitrophes de l’océan Atlantique. Mais est ce que les mêmes mesures draconiennes prises par les autorités françaises sont de rigueur dans ces États ? Le développement dans les prochains jours de cette affaire de drogue nous édifiera.

A Suivre...