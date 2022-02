Vainqueur de la CAN 2021, le Sénégal empoche près de 3 milliards FCFA

Le Sénégal qui a battu l’Egypte (4-2, a b) en finale de la Coupe d’Afrique des Nations se verra empoché la somme de 4,5 millions d’euros (près de 3 milliards Cfa) comme prime de la CAF. Quant à la sélection finaliste, l’Egypte, elle empochera 2,64 millions d’euros (plus de 1,5 milliards fcfa).



Les sélections qui atteindront les demi-finales auront droit à une prime de 2,2 millions d’euros (plus de 1,2 milliards) chacune, alors que les quarts de finalistes se verront offrir chacune un chèque de 703 361 euros (plus de 600 millions fcfa).