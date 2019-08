Van Dijk choisit le meilleur joueur de l'histoire du football

Virgil van Dijk est en lice pour tous les trophées individuels de l'année après une grande saison à Liverpool, et a été questionné sur ses joueurs préférés dans une interview pour 'TalkSPORT'.



Lors de la saison 2018-2019, Virgil van Dijk a presque tout gagné, et est parvenu à arrêter certains des plus grands joueurs du monde à l'heure actuelle, et a par la même occasion remporté la Ligue des champions.



Une muraille qui permet à Liverpool de voir grand, alors que le joueur pourrait recevoir de nombreux titres individuels dans les prochains mois et prochaines années s'il continue à jouer à un tel niveau.



Le défenseur néerlandais a donné une interview pour le média cité, une interview lors de laquelle il a été contraint de choisir les meilleurs joueurs de l'histoire de football selon lui.



"Je dirai que le meilleur joueur avec qui j'ai joué, c'est Firmino, et que le meilleur joueur de tous les temps, c'est Ronaldinho, car c'est l'une de mes idoles", a déclaré le joueur concernant ses préférences.



En ce qui concernant les entraîneurs, Virgil van Dijk affirme que Ronald Koeman, son sélectionneur avec le Pays-Bas, et Jürgen Klopp, son entraîneur à Liverpool, sont les meilleurs selon lui.