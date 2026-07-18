"Cette photo est dingue" : Messi revient sur son cliché viral avec Lamine Yamal bébé

Présent en conférence de presse vendredi, à deux jours de la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et l'Espagne, Lionel Messi est revenu sur le cliché qu'il avait pris avec Lamine Yamal bébé.

L'image pourrait donner l'impression d'avoir été générée par une IA tant elle semble improbable.



Pourtant, ce cliché datant de 2007, qui a fait le tour du monde, est bien réel. Sur la photo, Lionel Messi est vu en train se pencher vers Lamine Yamal, alors bébé et dans son bain. La rencontre avait été réalisée en marge d'une opération de solidarité organisée par le FC Barcelone.



Ce dimanche (19h00 GMT), Lionel Messi et Lamine Yamal vont se retrouver en finale de Coupe du monde. "Cette photo est dingue", a commenté l'octuple Ballon d'or ce vendredi lors d'une conférence de presse, à deux jours du rendez-vous. "J’ai pris une photo avec lui alors qu’il était encore un bébé, et nous voilà tous les deux aujourd’hui, face à face en Coupe du monde. C'est l'un des meilleurs mondiaux en ce moment, sans aucun doute."



Avec RMC Sport