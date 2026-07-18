Messi : "Lamine Yamal fait déjà partie des références mondiales... mais on va essayer de l'arrêter"

Avant la finale du Mondial contre l'Espagne dimanche (19h00 GMT), Lionel Messi (39 ans, 206 sélections et 125 buts) a eu des mots flatteurs pour son adversaire Lamine Yamal (19 ans, 32 sélections et 7 buts). Le milieu offensif de l'Argentine considère son homologue espagnol comme une réelle menace.



"Lamine est un très grand joueur, a encensé l'ancien Blaugrana lors d'un événement organisé par la FIFA. Je le suis beaucoup parce qu'il joue dans un club que j'aime et à qui je souhaite toujours le meilleur. A seulement 19 ans, il fait déjà partie des références mondiales. Il a toute sa carrière devant lui et l'opportunité de réussir quelque chose d'historique. On va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas pour cette fois. (…) Je lui souhaite le meilleur parce que son bien sera aussi celui du Barça. Mais on essaiera de faire un bon match pour qu'il ne soit pas à son meilleur niveau, même si ce sera difficile."



Blessé en fin de saison, l'ailier du FC Barcelone n'a pas encore retrouvé toutes ses sensations. La finale serait le moment idéal pour y parvenir.