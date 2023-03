Vendredis de l'école du parti de l'APR : Me Djibril War charge Sonko et le considère comme un "anarchiste"

Le lancement de l'école du parti a eu lieu, vendredi, l'événement tant attendu par les militants du Président Macky Sall, à savoir la présentation de l’École du parti de l'Alliance pour la République (Apr), avait malheureusement coïncidé avec un événement douloureux constitué par la disparition brutale de l’avocat Me Ousmane Sèye, figure éminente de la majorité présidentielle.



La rencontre a été animée par le directeur de l'école du parti, Me Djibril War, du Dr Ousmane Cissé et le journaliste Thierno Birahim Fall.



La "question de l'anarchisme dans un État de droit" était au menu de la rencontre.



Le Directeur de l'école du parti dit regretter la posture du leader de Pastef, Ousmane Sonko qui insiste toujours sur la violence et d’ailleurs, qu'il considère comme "anarchiste et anticonstitutionnel".