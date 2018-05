Venezuela: Nicolas Maduro réélu, Henri Falcón réclame un nouveau scrutin

Henri Falcón ne reconnaît pas les résultats



Son challenger Henri Falcón se refuse lui à reconnaître les résultats de l'élection en raison d'irrégularités lors du scrutin. «Nous ne reconnaissons pas ce processus électoral, pour nous, il n'y a pas eu d'élection. Une nouvelle élection doit être organisée au Venezuela », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse peu avant la proclamation des résultats, accusant le gouvernement d'avoir fait pression sur les électeurs. « Il n’y avait pas de processus transparent et clair qui a permis à la grande majorité de chercher des solutions démocratique pour trouver une sortie de crise pacifique, des solutions pour qu’il n’y ait plus de difficultés et de morts au Venezuela, des solutions qui nous permettent d’aborder les vrais problèmes des gens, à savoir la faim et la mortalité », ajoutait Henri Falcón.



L'opposant avait dénoncé les «puntos rojos», ces tentes de couleur rouge installées par le PSUV, le parti au pouvoir. Le parti, qui organise la distribution des rations alimentaires aurait conditionné la distribution de ces paquets à la promesse d’un vote en faveur du candidat chaviste, rapporte notre envoyé spécial, Achim Lippold. Après avoir voté, les électeurs sont venus s'y inscrire dimanche dans l'espoir de recevoir la récompense promise par le président. Pour Henri Falcón, cette pratique est une pression politique sur l’élection et a falsifié les résultats. « C'est jouer avec la faim de nos compatriotes », dénonçait Henri Falcón. Mais la présidente du Conseil national électoral a exclu le versement de primes aux électeurs.



L'autre candidat de l'opposition, le pasteur évangélique Javier Bertucci, 48 ans, a également dénoncé l'élection quelques minutes après et appelé à un nouveau vote. Outre l'opposition, les Etats-Unis, l'Union européenne et le groupe de Lima, une alliance de 14 pays d'Amérique et des Caraïbes, rejettent ce scrutin.