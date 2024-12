“Vengeance”: la résidence de Bachar al-Assad pillée et le palais présidentiel incendié à Damas

Des dizaines de Syriens sont entrés dans la résidence du président Bachar al-Assad, comme l’a constaté un journaliste de l’AFP présent sur place. La demeure, située dans un quartier huppé de la capitale Damas, a été prise par les rebelles et rapidement pillée après la chute du régime du président.



Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont également montré des rebelles dans la cour du palais et aux portes d’entrée. Ils seraient entrés dans l’enceinte sans rencontrer de résistance. Les employés du gouvernement et les forces de sécurité avaient déjà quitté les lieux.



Les rebelles menés par des islamistes radicaux ont annoncé à la télévision publique syrienne la chute du président Bachar al-Assad et la “libération” de la capitale Damas, après une offensive fulgurante qui a mis fin à plus de cinq décennies de règne de la famille Assad.



“Bachar al-Assad a quitté la Syrie via l’aéroport international de Damas”, a précisé à l’AFP le directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane.



Des milliers de Syrient rallient depuis le centre de Damas pour célébrer la chute du régime. Ils ont renversé et piétiné une statue du père de Bachar al-Assad, Hafez, qui a dirigé la Syrie depuis 1971 jusqu’à sa mort en 2000, selon des images de l’AFPTV. Il avait instauré un régime brutal et liberticide, avant l’arrivée au pouvoir de son fils.