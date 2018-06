Vente aux enchères de 4 immeubles des héritiers de Feu Ben Bass : Excaf brise le silence

Le Groupe Excaf Telecom est sorti de son mutisme pour apporter des explications au litige qui lui a fait perdre 4 immeubles au profit de la Bis. Dans une note parvenue à PressAfrik, la direction du Groupe Excaf a tenu à préciser d’emblée que «la BIS est, jusqu’à ce jour, l’une des rares banques de la place, et la seule à ce niveau d’engagement, à lui avoir tendu la main et fait confiance dans l’exécution du Programme de la TNT».



Revenant sur les faits, elle explique que : «quatre des immeubles du Groupe Excaf avaient bel et bien été hypothéqués et que cette information a toujours été rendue publique. Excaf rappelle que le contexte de ce programme est marqué par un embargo concerté de toutes les banques étrangères de la place, en espérant que l’échec d’Excaf remette en selle les concurrents français et chinois recalés lors de l’attribution du marché de la TNT par l’Etat du Sénégal».



Pour les héritiers de Feu Ben Bass Diagne, cette mesure, c’est une façon de faire payer l’Etat du Sénégal et le Groupe Excaf, pour avoir eu le courage de tirer les conséquences des résultats du dépouillement de l’appel d’offres en confiant ce projet porteur et structurant à une expertise locale.



Par ailleurs, Excaf de préciser que le volet financier de ce projet TNT futuriste, qui a fini de mettre les foyers du Sénégal à l’heure du numérique, est un Partenariat Public Privé marqué exclusivement par une spécificité : le contribuable sénégalais et l’Etat du Sénégal n’ont pas participé » au concours financiers de sa réalisation.



Le Groupe Excaf appelle à un assainissement du secteur de la communication audiovisuelle où «les opérateurs étrangers exercent en toute impunité leurs activités, sans licence, sans papiers de redevances, surtout qu’ils n’ont pas la moindre infrastructure technique sur le territoire sénégalais», peste-t-il.