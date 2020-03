Vente de données personnelles: Magatte Ndiaye Ndoye traîne la Sonatel, Orange Money et la CDP devant l'Ofnac

Le dossier sur l’affaire de la vente de données personnelles opposant Magatte Ndiaye Ndoye à la Sonatel, à la société de transfert d’argent, Orange Money, et à la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP), a été bouclé lundi. Il sera transmis à l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) suite à la plainte déposée par la plaignante, sur la table de sa présidente Seynabou Ndiaye Diakhaté.



Les trois (3) structures citées ci-dessus ont été convoquées et entendues pendant plus de 3 tours d’horloge lundi dernier, pour une confrontation avec la plaignante, Magatte Ndiaye Ndoye, informe le journal «L’As ».



Cette dame reproche à la Sonatel « une cession illicite des données personnelles des clients à Orange Money qui en ferait un traitement illégal et à l’encontre de la CDP dirigée par Awa Ndiaye, qui est accusée, dans cette affaire, de complicité pour défaut d’application des sanctions administratives et financières telles que prévues par la loi 2008-12 du 25/01/2008 sur les données personnelles ».



L’affaire fait suite à une dénonciation en date du 1er juin 2016. Mme Ndoye avait déposé une plainte, le 17 juin de la même année pour corruption présumée contre la Sonatel.