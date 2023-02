Vente de friperies à Dakar: le froid impose sa loi à Colobane... Jeans, pulls, costumes prennent le pouvoir

Le froid s’est bien installé à Dakar et presque dans toutes les régions du Sénégal. Le thermomètre valse entre 16 et 19 degrés. Obligeant les habitants de la capitale sénégalaise à changer de style vestimentaire et à avoir recours aux pull-overs, vestes, costumes, jeans, blousons, doudounes. Une attitude qui influence naturellement celle des vendeurs de friperies qui ont investis dans les tenues d'hiver. Comme dit l'adage "Il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements".



Un tour au marché Colobane (près du centre-ville de Dakar) , où les commerçants semblent bien se frotter les mains. Le lieu est bien animé par les va-et-vient des clients, mais aussi des échanges entre vendeurs et clients:

« Je veux ce pull noir, c’est combien ? » déclare un jeune homme. Le vendeur réplique: « 4000f chefs »;

« C’est cher mon ami, 2000f c’est bon », rétorque le client. « Ok maintenant laisse 3500f », propose à nouveau le vendeur. Avant d'essuyer un refus catégorique de son vis-à-vis: « Non mon vieux ce n’est pas grave laisse tomber », balance le jeune homme qui décide d'abandonner la partie de continuer sn chemin. Le vendeur de pull-over finit par abdiquer et le rappelle: « Aller mon gars donne les 2000f »



C'est presque un rituel dans ce milieu, ce genre de discussion. Selon certains commerçants, la vente marche à merveille. « Je viens de Rufisque. Je suis commerçant. Je viens ici chaque matin pour acheter des habits adéquats avec le climat dans le but de satisfaire mes clients » affirme Serigne Mbaye.



Poursuivant il ajoute: « je ne vends que des costumes pour homme et je fais le tour des quartiers. La vente de friperie n’est ni facile ni difficile. Tout dépend du prix des grossistes. Rien n'est facile dans ce pays, il suffit juste d’avoir la détermination. Par contre l’activité est plus rentable en temps hivernal qu’en été ».



De l’autre côté, l’on rencontre Abdou Touré, un autre vendeur de friperie. « Cela fait 5 ans maintenant que je suis dans le domaine. Qu’il fasse chaud ou froid, je m’oriente vers les choix du client. Le prix des articles n’est jamais fixe. Les jeans c’est entre 3000 et 2500frs. Concernant les vestes, c’est entre 1000, 2000 et 3000frs entre autres ».



Le Jean reste le choix majeur en période de froid

«Comme chaque période de fraîcheur, les filles préfèrent les jeans à la place des autres pantalons. Les ventes sont plus rentables pendant la matinée que le soir. Le matin les grossistes mettent en place leurs marchandises, pulls, vestes, costumes et jeans d’où la présence des commerçants de Sandaga, mais aussi de la banlieue qui achètent ici pour revendre dans leur localité », argue Khassim Touré vendeur de jeans.



Qui ajoute "parfois je descends avec 100 000 frs mais en jour de bon vente, je peux décrocher plus de 200 000 frs la journée". Le marché de Colobane n’est pas seulement entouré de vendeurs en détails , ’’les boutiques des grossistes sont aussi présentes dans le secteur. En approchant un des grossistes, il nous livre les prix des ‘’balles’’ de friperie dans son dépôt. « Les ‘balles de vestes sont à 60 000 frs, les pulls à 70000 f, les jeans à 80 000 frs, les sIims entre 90 000 et 115 000f », indique-t-il.