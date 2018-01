Vente du terrain à l’APR : un bras de fer s’annonce entre la direction de DDD et les employés

Le bras de fer est engagé entre la direction de la société Dakar Dem Dikk et ses employés. Le courroux des travailleurs de cette société publique de transport découle de la vente d’un terrain appartenant à ladite société qui doit abriter la permanence de l’Alliance pour la République (APR).



De l’avis de Mamadou Goudiaby interrogé par la RFM, la décision de vendre ce terrain a été prise unilatéralement par la Direction de Dakar Dem Dikk et le Conseil d’administration. Mais, annonce-t-il, une correspondance a été adressée à leurs dirigeants pour de plus amples informations concernant cette vente.